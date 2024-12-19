BIDZ Coin 價格 (BIDZ)
今天 BIDZ Coin (BIDZ) 的實時價格爲 0.00298808 USD。目前其市值爲 $ 8.81M USD。BIDZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BIDZ Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 159.91K USD
- BIDZ Coin 當天價格變化爲 +27.14%
- 其循環供應量爲 2.95B USD
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今天內，BIDZ Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00063786。
在過去30天內，BIDZ Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0021239463。
在過去60天內，BIDZ Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013683655。
在過去90天內，BIDZ Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000759213366911817。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00063786
|+27.14%
|30天
|$ +0.0021239463
|+71.08%
|60天
|$ +0.0013683655
|+45.79%
|90天
|$ +0.000759213366911817
|+34.06%
BIDZ Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.06%
+27.14%
+80.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.
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|1 BIDZ 兌換 AUD
A$0.004780928
|1 BIDZ 兌換 GBP
￡0.0023605832
|1 BIDZ 兌換 EUR
€0.0028685568
|1 BIDZ 兌換 USD
$0.00298808
|1 BIDZ 兌換 MYR
RM0.01344636
|1 BIDZ 兌換 TRY
₺0.1047919656
|1 BIDZ 兌換 JPY
¥0.4688596328
|1 BIDZ 兌換 RUB
₽0.3096547304
|1 BIDZ 兌換 INR
₹0.254285608
|1 BIDZ 兌換 IDR
Rp48.9849101952
|1 BIDZ 兌換 PHP
₱0.176446124
|1 BIDZ 兌換 EGP
￡E.0.152093272
|1 BIDZ 兌換 BRL
R$0.0188547848
|1 BIDZ 兌換 CAD
C$0.0042729544
|1 BIDZ 兌換 BDT
৳0.35707556
|1 BIDZ 兌換 NGN
₦4.647062016
|1 BIDZ 兌換 UAH
₴0.1254097176
|1 BIDZ 兌換 VES
Bs0.149404
|1 BIDZ 兌換 PKR
Rs0.8314033792
|1 BIDZ 兌換 KZT
₸1.5619590584
|1 BIDZ 兌換 THB
฿0.1031186408
|1 BIDZ 兌換 TWD
NT$0.0974711696
|1 BIDZ 兌換 CHF
Fr0.0026593912
|1 BIDZ 兌換 HKD
HK$0.0232173816
|1 BIDZ 兌換 MAD
.د.م0.0298210384