BIDZ Coin 圖標

BIDZ Coin 價格 (BIDZ)

USD

BIDZ Coin (BIDZ) 實時價格圖表

$0.00298808
$0.00298808$0.00298808
+27.10%(1D)

今天 BIDZ Coin (BIDZ) 的價格

今天 BIDZ Coin (BIDZ) 的實時價格爲 0.00298808 USD。目前其市值爲 $ 8.81M USD。BIDZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BIDZ Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 159.91K USD
- BIDZ Coin 當天價格變化爲 +27.14%
- 其循環供應量爲 2.95B USD

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BIDZ Coin (BIDZ) 價格表現 USD

今天內，BIDZ Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00063786
在過去30天內，BIDZ Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0021239463
在過去60天內，BIDZ Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013683655
在過去90天內，BIDZ Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000759213366911817

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00063786+27.14%
30天$ +0.0021239463+71.08%
60天$ +0.0013683655+45.79%
90天$ +0.000759213366911817+34.06%

BIDZ Coin (BIDZ) 價格分析

BIDZ Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00233591
$ 0.00233591$ 0.00233591

$ 0.00346204
$ 0.00346204$ 0.00346204

$ 0.096685
$ 0.096685$ 0.096685

+0.06%

+27.14%

+80.01%

BIDZ Coin (BIDZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

$ 159.91K
$ 159.91K$ 159.91K

2.95B
2.95B 2.95B

什麼是BIDZ Coin (BIDZ)

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

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BIDZ Coin (BIDZ) 資源

官網

大家還在問：關於 BIDZ Coin (BIDZ) 的其他問題

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BIDZ 兌換爲當地貨幣

1 BIDZ 兌換 AUD
A$0.004780928
1 BIDZ 兌換 GBP
0.0023605832
1 BIDZ 兌換 EUR
0.0028685568
1 BIDZ 兌換 USD
$0.00298808
1 BIDZ 兌換 MYR
RM0.01344636
1 BIDZ 兌換 TRY
0.1047919656
1 BIDZ 兌換 JPY
¥0.4688596328
1 BIDZ 兌換 RUB
0.3096547304
1 BIDZ 兌換 INR
0.254285608
1 BIDZ 兌換 IDR
Rp48.9849101952
1 BIDZ 兌換 PHP
0.176446124
1 BIDZ 兌換 EGP
￡E.0.152093272
1 BIDZ 兌換 BRL
R$0.0188547848
1 BIDZ 兌換 CAD
C$0.0042729544
1 BIDZ 兌換 BDT
0.35707556
1 BIDZ 兌換 NGN
4.647062016
1 BIDZ 兌換 UAH
0.1254097176
1 BIDZ 兌換 VES
Bs0.149404
1 BIDZ 兌換 PKR
Rs0.8314033792
1 BIDZ 兌換 KZT
1.5619590584
1 BIDZ 兌換 THB
฿0.1031186408
1 BIDZ 兌換 TWD
NT$0.0974711696
1 BIDZ 兌換 CHF
Fr0.0026593912
1 BIDZ 兌換 HKD
HK$0.0232173816
1 BIDZ 兌換 MAD
.د.م0.0298210384