bichi（BICHI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000815 $ 0.0000085 24H最低價 $ 0.00000815 24H最高價 $ 0.0000085 歷史最高 $ 0.00045323 最低價 $ 0.0000074 漲跌幅（1H） +0.63% 漲跌幅（1D） +3.58% 漲跌幅（7D） +6.23%

bichi（BICHI）目前實時價格為 $0.0000085。過去 24 小時內，BICHI 的交易價格在 $ 0.00000815 至 $ 0.0000085 之間波動，市場活躍度顯著。BICHI 的歷史最高價為 $ 0.00045323，歷史最低價為 $ 0.0000074。

從短期表現來看，BICHI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.63%，過去 24 小時內變動為 +3.58%，過去 7 天內累計變動為 +6.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

bichi（BICHI）市場資訊

市值 $ 8.37K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 8.37K 流通量 984.72M 總供應量 984,720,463.773551

bichi 的目前市值為 $ 8.37K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BICHI 的流通量為 984.72M，總供應量是 984720463.773551，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.37K。