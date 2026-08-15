BFIC Coin 今日價格

BFIC Coin (BFIC) 今日實時價格為 $ 0.238257，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BFIC 兌 USD 的匯率為 $ 0.238257 每 BFIC。

BFIC Coin 目前市值在 $ 450,252 排名第 #-，流通供應量為 1.89M BFIC。過去 24 小時內，BFIC 的交易價格在 $ 0.238247（低點）和 $ 0.23827（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 50.26，而歷史最低價為 $ 0.120209。

短期表現方面，BFIC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.68%。過去一天，總交易量達到 --。

BFIC Coin（BFIC）市場資訊

市值 $ 450.25K$ 450.25K $ 450.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M 流通量 1.89M 1.89M 1.89M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

BFIC Coin 的目前市值為 $ 450.25K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BFIC 的流通量為 1.89M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.00M。