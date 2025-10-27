BETRMINT（BETR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.21% 漲跌幅（1D） -4.97% 漲跌幅（7D） +28.67% 漲跌幅（7D） +28.67%

BETRMINT（BETR）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BETR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BETR 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BETR 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.21%，過去 24 小時內變動為 -4.97%，過去 7 天內累計變動為 +28.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BETRMINT（BETR）市場資訊

市值 $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

BETRMINT 的目前市值為 $ 1.17M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BETR 的流通量為 100.00B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.17M。