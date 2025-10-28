Betly（BETLY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00201598 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -1.65% 漲跌幅（1D） +19.29% 漲跌幅（7D） -26.61%

Betly（BETLY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BETLY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BETLY 的歷史最高價為 $ 0.00201598，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BETLY 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.65%，過去 24 小時內變動為 +19.29%，過去 7 天內累計變動為 -26.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Betly（BETLY）市場資訊

市值 $ 195.67K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 195.67K 流通量 999.93M 總供應量 999,934,367.158113

Betly 的目前市值為 $ 195.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BETLY 的流通量為 999.93M，總供應量是 999934367.158113，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 195.67K。