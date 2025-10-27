Bestcoin（BEST）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.30% 漲跌幅（1D） -0.37% 漲跌幅（7D） +20.44% 漲跌幅（7D） +20.44%

Bestcoin（BEST）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BEST 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BEST 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BEST 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.30%，過去 24 小時內變動為 -0.37%，過去 7 天內累計變動為 +20.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bestcoin（BEST）市場資訊

市值 $ 100.08K$ 100.08K $ 100.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 100.08K$ 100.08K $ 100.08K 流通量 67.25B 67.25B 67.25B 總供應量 67,247,829,373.10694 67,247,829,373.10694 67,247,829,373.10694

Bestcoin 的目前市值為 $ 100.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEST 的流通量為 67.25B，總供應量是 67247829373.10694，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.08K。