BESC MONEY（MONEY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 19.74 24H最低價 $ 20.64 24H最高價 歷史最高 $ 39.54 最低價 $ 19.74 漲跌幅（1H） -1.27% 漲跌幅（1D） -1.52% 漲跌幅（7D） -7.67%

BESC MONEY（MONEY）目前實時價格為 $19.97。過去 24 小時內，MONEY 的交易價格在 $ 19.74 至 $ 20.64 之間波動，市場活躍度顯著。MONEY 的歷史最高價為 $ 39.54，歷史最低價為 $ 19.74。

BESC MONEY（MONEY）市場資訊

市值 $ 812.65K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 812.65K 流通量 40.70K 總供應量 40,699.39017688092

