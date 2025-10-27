Berkshire Hathaway xStock（BRK.BX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 500.37 $ 500.37 $ 500.37 24H最低價 $ 533.89 $ 533.89 $ 533.89 24H最高價 24H最低價 $ 500.37$ 500.37 $ 500.37 24H最高價 $ 533.89$ 533.89 $ 533.89 歷史最高 $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 最低價 $ 481.21$ 481.21 $ 481.21 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） -4.97% 漲跌幅（7D） +0.77% 漲跌幅（7D） +0.77%

Berkshire Hathaway xStock（BRK.BX）目前實時價格為 $507.32。過去 24 小時內，BRK.BX 的交易價格在 $ 500.37 至 $ 533.89 之間波動，市場活躍度顯著。BRK.BX 的歷史最高價為 $ 546.27，歷史最低價為 $ 481.21。

從短期表現來看，BRK.BX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 -4.97%，過去 7 天內累計變動為 +0.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Berkshire Hathaway xStock（BRK.BX）市場資訊

市值 $ 646.74K$ 646.74K $ 646.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.26M$ 11.26M $ 11.26M 流通量 1.27K 1.27K 1.27K 總供應量 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

Berkshire Hathaway xStock 的目前市值為 $ 646.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRK.BX 的流通量為 1.27K，總供應量是 22199.99952743，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.26M。