BeraXBT 價格 (BIXBT)
今天 BeraXBT (BIXBT) 的實時價格爲 0.00214686 USD。目前其市值爲 $ 2.06M USD。BIXBT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BeraXBT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BeraXBT 當天價格變化爲 -24.13%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，BeraXBT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000682869526316023。
在過去30天內，BeraXBT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，BeraXBT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BeraXBT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000682869526316023
|-24.13%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BeraXBT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+4.44%
-24.13%
-60.91%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token.
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|1 BIXBT 兌換 VND
₫55.04763726
|1 BIXBT 兌換 AUD
A$0.0034135074
|1 BIXBT 兌換 GBP
￡0.0016316136
|1 BIXBT 兌換 EUR
€0.0018892368
|1 BIXBT 兌換 USD
$0.00214686
|1 BIXBT 兌換 MYR
RM0.0094891212
|1 BIXBT 兌換 TRY
₺0.0814089312
|1 BIXBT 兌換 JPY
¥0.3080958786
|1 BIXBT 兌換 RUB
₽0.1785758148
|1 BIXBT 兌換 INR
₹0.1845440856
|1 BIXBT 兌換 IDR
Rp35.7809856876
|1 BIXBT 兌換 KRW
₩3.049507287
|1 BIXBT 兌換 PHP
₱0.1227574548
|1 BIXBT 兌換 EGP
￡E.0.1100909808
|1 BIXBT 兌換 BRL
R$0.0125805996
|1 BIXBT 兌換 CAD
C$0.0029626668
|1 BIXBT 兌換 BDT
৳0.260306775
|1 BIXBT 兌換 NGN
₦3.4131209652
|1 BIXBT 兌換 UAH
₴0.0886867866
|1 BIXBT 兌換 VES
Bs0.15242706
|1 BIXBT 兌換 PKR
Rs0.6006699594
|1 BIXBT 兌換 KZT
₸1.1071786392
|1 BIXBT 兌換 THB
฿0.0718554042
|1 BIXBT 兌換 TWD
NT$0.0694938582
|1 BIXBT 兌換 AED
د.إ0.0078789762
|1 BIXBT 兌換 CHF
Fr0.0017389566
|1 BIXBT 兌換 HKD
HK$0.016638165
|1 BIXBT 兌換 MAD
.د.م0.0199228608
|1 BIXBT 兌換 MXN
$0.043581258