BeraFi（BERAFI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002819 $ 0.00002819 $ 0.00002819 24H最低價 $ 0.00002975 $ 0.00002975 $ 0.00002975 24H最高價 24H最低價 $ 0.00002819$ 0.00002819 $ 0.00002819 24H最高價 $ 0.00002975$ 0.00002975 $ 0.00002975 歷史最高 $ 0.00315972$ 0.00315972 $ 0.00315972 最低價 $ 0.00001913$ 0.00001913 $ 0.00001913 漲跌幅（1H） +0.88% 漲跌幅（1D） -0.28% 漲跌幅（7D） -9.04% 漲跌幅（7D） -9.04%

BeraFi（BERAFI）目前實時價格為 $0.0000289。過去 24 小時內，BERAFI 的交易價格在 $ 0.00002819 至 $ 0.00002975 之間波動，市場活躍度顯著。BERAFI 的歷史最高價為 $ 0.00315972，歷史最低價為 $ 0.00001913。

從短期表現來看，BERAFI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.88%，過去 24 小時內變動為 -0.28%，過去 7 天內累計變動為 -9.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BeraFi（BERAFI）市場資訊

市值 $ 5.15K$ 5.15K $ 5.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.12K$ 23.12K $ 23.12K 流通量 178.06M 178.06M 178.06M 總供應量 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

BeraFi 的目前市值為 $ 5.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BERAFI 的流通量為 178.06M，總供應量是 800000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.12K。