今天 Berachain Staked ETH (BERAETH) 的價格

今天 Berachain Staked ETH (BERAETH) 的實時價格爲 2,602.14 USD。目前其市值爲 $ 53.94M USD。BERAETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Berachain Staked ETH 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 3.87K USD

- Berachain Staked ETH 當天價格變化爲 -1.12%

- 其循環供應量爲 20.77K USD

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