Beny Bad Boy（BBB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00316162 $ 0.00316162 $ 0.00316162 24H最低價 $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 24H最高價 24H最低價 $ 0.00316162$ 0.00316162 $ 0.00316162 24H最高價 $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 歷史最高 $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Beny Bad Boy（BBB）目前實時價格為 $0.00316162。過去 24 小時內，BBB 的交易價格在 $ 0.00316162 至 $ 0.00316186 之間波動，市場活躍度顯著。BBB 的歷史最高價為 $ 0.00514351，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BBB 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Beny Bad Boy（BBB）市場資訊

市值 $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M 流通量 2.38B 2.38B 2.38B 總供應量 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

Beny Bad Boy 的目前市值為 $ 7.53M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BBB 的流通量為 2.38B，總供應量是 2382904000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.53M。