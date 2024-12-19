Bent Finance 價格 (BENT)
今天 Bent Finance (BENT) 的實時價格爲 0.03302071 USD。目前其市值爲 $ 232.83K USD。BENT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bent Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 218.43 USD
- Bent Finance 當天價格變化爲 +4.25%
- 其循環供應量爲 7.05M USD
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今天內，Bent Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00134584。
在過去30天內，Bent Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0298512633。
在過去60天內，Bent Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0764497294。
在過去90天內，Bent Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00134584
|+4.25%
|30天
|$ +0.0298512633
|+90.40%
|60天
|$ +0.0764497294
|+231.52%
|90天
|$ 0
|--
Bent Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+4.25%
-8.53%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.
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|1 BENT 兌換 AUD
A$0.0525029289
|1 BENT 兌換 GBP
￡0.0260863609
|1 BENT 兌換 EUR
€0.0316998816
|1 BENT 兌換 USD
$0.03302071
|1 BENT 兌換 MYR
RM0.148593195
|1 BENT 兌換 TRY
₺1.159026921
|1 BENT 兌換 JPY
¥5.1901951978
|1 BENT 兌換 RUB
₽3.40113313
|1 BENT 兌換 INR
₹2.8097322139
|1 BENT 兌換 IDR
Rp541.3230281424
|1 BENT 兌換 PHP
₱1.9495427184
|1 BENT 兌換 EGP
￡E.1.6814145532
|1 BENT 兌換 BRL
R$0.2030773665
|1 BENT 兌換 CAD
C$0.0472196153
|1 BENT 兌換 BDT
৳3.9463050521
|1 BENT 兌換 NGN
₦51.2742282809
|1 BENT 兌換 UAH
₴1.3862094058
|1 BENT 兌換 VES
Bs1.6510355
|1 BENT 兌換 PKR
Rs9.1899938001
|1 BENT 兌換 KZT
₸17.3243155015
|1 BENT 兌換 THB
฿1.1411957376
|1 BENT 兌換 TWD
NT$1.0777959744
|1 BENT 兌換 CHF
Fr0.0293884319
|1 BENT 兌換 HKD
HK$0.2565709167
|1 BENT 兌換 MAD
.د.م0.3311977213