今天 BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) 的價格

今天 BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) 的實時價格爲 50.59 USD。目前其市值爲 $ 399.81M USD。SAVAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。

BENQI Liquid Staked AVAX 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 10.11M USD

- BENQI Liquid Staked AVAX 當天價格變化爲 -7.51%

- 其循環供應量爲 7.90M USD

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