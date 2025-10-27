BENQI（QI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00543979 $ 0.00543979 $ 0.00543979 24H最低價 $ 0.00570057 $ 0.00570057 $ 0.00570057 24H最高價 24H最低價 $ 0.00543979$ 0.00543979 $ 0.00543979 24H最高價 $ 0.00570057$ 0.00570057 $ 0.00570057 歷史最高 $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 最低價 $ 0.00323513$ 0.00323513 $ 0.00323513 漲跌幅（1H） -0.25% 漲跌幅（1D） -1.79% 漲跌幅（7D） -3.70% 漲跌幅（7D） -3.70%

BENQI（QI）目前實時價格為 $0.00550354。過去 24 小時內，QI 的交易價格在 $ 0.00543979 至 $ 0.00570057 之間波動，市場活躍度顯著。QI 的歷史最高價為 $ 0.39417，歷史最低價為 $ 0.00323513。

從短期表現來看，QI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.25%，過去 24 小時內變動為 -1.79%，過去 7 天內累計變動為 -3.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BENQI（QI）市場資訊

市值 $ 39.57M$ 39.57M $ 39.57M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 39.57M$ 39.57M $ 39.57M 流通量 7.20B 7.20B 7.20B 總供應量 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

BENQI 的目前市值為 $ 39.57M, 它過去 24 小時的交易量為 --。QI 的流通量為 7.20B，總供應量是 7200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 39.57M。