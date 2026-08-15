Bending Spoons xStock 今日價格

Bending Spoons xStock (BSPX) 今日實時價格為 $ 39.8，過去 24 小時內變化了 0.78%。目前 BSPX 兌 USD 的匯率為 $ 39.8 每 BSPX。

Bending Spoons xStock 目前市值在 $ 82,595,477 排名第 #-，流通供應量為 2.08M BSPX。過去 24 小時內，BSPX 的交易價格在 $ 40.08（低點）和 $ 42.05（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 58.64，而歷史最低價為 $ 28.12。

短期表現方面，BSPX 在過去一小時內波動了 -2.07%，過去7 天內波動了 -8.56%。過去一天，總交易量達到 $ 3.32K。

Bending Spoons xStock（BSPX）市場資訊

市值 $ 82.60M$ 82.60M $ 82.60M 成交量（24H） $ 3.32K$ 3.32K $ 3.32K 完全稀釋市值 $ 82.60M$ 82.60M $ 82.60M 流通量 2.08M 2.08M 2.08M 總供應量 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998

Bending Spoons xStock 的目前市值為 $ 82.60M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.32K。BSPX 的流通量為 2.08M，總供應量是 2075073.634063998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 82.60M。