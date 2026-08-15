Belong 今日價格

Belong (LONG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.11%。目前 LONG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LONG。

Belong 目前市值在 $ 32,659 排名第 #-，流通供應量為 70.97M LONG。過去 24 小時內，LONG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.116965，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LONG 在過去一小時內波動了 -0.40%，過去7 天內波動了 -13.40%。過去一天，總交易量達到 $ 3.67K。

Belong（LONG）市場資訊

市值 $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K 成交量（24H） $ 3.67K$ 3.67K $ 3.67K 完全稀釋市值 $ 345.15K$ 345.15K $ 345.15K 流通量 70.97M 70.97M 70.97M 總供應量 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

Belong 的目前市值為 $ 32.66K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.67K。LONG 的流通量為 70.97M，總供應量是 750000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 345.15K。