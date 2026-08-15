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Bella Bumper Play 2 Earn 目前實時價格為 0.00153146 USD。PISTA 市值為 202,905 USD。追蹤台灣的 PISTA 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Bella Bumper Play 2 Earn 目前實時價格為 0.00153146 USD。PISTA 市值為 202,905 USD。追蹤台灣的 PISTA 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Bella Bumper Play 2 Earn 價格 (PISTA)

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1 PISTA 兌換為 USD 的實時價格：

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$0.00152407$0.00152407
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mexc
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Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 07:10:26 (UTC+8)

Bella Bumper Play 2 Earn 今日價格

Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 今日實時價格為 $ 0.00153146，過去 24 小時內變化了 1.37%。目前 PISTA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00153146 每 PISTA。

Bella Bumper Play 2 Earn 目前市值在 $ 202,905 排名第 #-，流通供應量為 0.00 PISTA。過去 24 小時內，PISTA 的交易價格在 $ 0.0015232（低點）和 $ 0.00156484（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00214697，而歷史最低價為 $ 0.00102693

短期表現方面，PISTA 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 +26.14%。過去一天，總交易量達到 $ 78.93

Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）市場資訊

$ 202.91K
$ 202.91K$ 202.91K

$ 78.93
$ 78.93$ 78.93

$ 765.68K
$ 765.68K$ 765.68K

0.00
0.00 0.00

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Bella Bumper Play 2 Earn 的目前市值為 $ 202.91K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 78.93。PISTA 的流通量為 0.00，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 765.68K

Bella Bumper Play 2 Earn 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0.0015232
$ 0.0015232$ 0.0015232
24H最低價
$ 0.00156484
$ 0.00156484$ 0.00156484
24H最高價

$ 0.0015232
$ 0.0015232$ 0.0015232

$ 0.00156484
$ 0.00156484$ 0.00156484

$ 0.00214697
$ 0.00214697$ 0.00214697

$ 0.00102693
$ 0.00102693$ 0.00102693

-0.07%

-1.37%

+26.14%

+26.14%

Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）價格歷史 USD

今天內，Bella Bumper Play 2 Earn 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Bella Bumper Play 2 Earn 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0002743673
在過去60天內，Bella Bumper Play 2 Earn 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0002352226
在過去90天內，Bella Bumper Play 2 Earn 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0000000987284968817

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.37%
30天$ +0.0002743673+17.92%
60天$ -0.0002352226-15.35%
90天$ +0.0000000987284968817+0.00%

Bella Bumper Play 2 Earn 的價格預測

Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，PISTA 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Bella Bumper Play 2 Earn 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Bella Bumper Play 2 Earn 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Bella Bumper Play 2 Earn 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 PISTA 2026–2027 年價格的預測。

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Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 資源

官網

類別 :

Solana Ecosystem

關於 Bella Bumper Play 2 Earn

PISTA 的當前市場價格是多少？

目前其價值為 NT$0.0480814399792347264000，反映過去 24 小時內的價格波動為 -1.37%。價格更新反映即時聚合的市場數據。

Bella Bumper Play 2 Earn 在各交易所的流動性如何？

流動性評分為 --/100，PISTA 在高交易量的交易平台上顯示出穩定的市場深度。

PISTA 的每日交易量是多少？

過去 24 小時內，交易者以 NT$-- 的價值交易了 PISTA。高交易量有助於縮窄買賣差價，並使交易更加順暢。

Bella Bumper Play 2 Earn 今日的價格區間是多少？

其交易價格介於 NT$0.047822110519615488000 和 NT$0.0491294323959526656000 之間，捕捉了當日的波動幅度。

哪些因素決定了 PISTA 在全球市場上的可及性和受歡迎程度？

這些因素包括交易所上市情況、交易對可用性、流動性深度，以及 PISTA 在 -- 生態系統中的整合程度。

人們還問：關於Bella Bumper Play 2 Earn的其他問題

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Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
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02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
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02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
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