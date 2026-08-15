Bella Bumper Play 2 Earn 今日價格

Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) 今日實時價格為 $ 0.00153146，過去 24 小時內變化了 1.37%。目前 PISTA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00153146 每 PISTA。

Bella Bumper Play 2 Earn 目前市值在 $ 202,905 排名第 #-，流通供應量為 0.00 PISTA。過去 24 小時內，PISTA 的交易價格在 $ 0.0015232（低點）和 $ 0.00156484（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00214697，而歷史最低價為 $ 0.00102693。

短期表現方面，PISTA 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 +26.14%。過去一天，總交易量達到 $ 78.93。

Bella Bumper Play 2 Earn（PISTA）市場資訊

市值 $ 202.91K$ 202.91K $ 202.91K 成交量（24H） $ 78.93$ 78.93 $ 78.93 完全稀釋市值 $ 765.68K$ 765.68K $ 765.68K 流通量 0.00 0.00 0.00 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Bella Bumper Play 2 Earn 的目前市值為 $ 202.91K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 78.93。PISTA 的流通量為 0.00，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 765.68K。