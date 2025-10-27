Bella Bumper（BUMPER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00063504 $ 0.00063504 $ 0.00063504 24H最低價 $ 0.0007185 $ 0.0007185 $ 0.0007185 24H最高價 24H最低價 $ 0.00063504$ 0.00063504 $ 0.00063504 24H最高價 $ 0.0007185$ 0.0007185 $ 0.0007185 歷史最高 $ 0.00667841$ 0.00667841 $ 0.00667841 最低價 $ 0.00055842$ 0.00055842 $ 0.00055842 漲跌幅（1H） -1.30% 漲跌幅（1D） +9.18% 漲跌幅（7D） +8.19% 漲跌幅（7D） +8.19%

Bella Bumper（BUMPER）目前實時價格為 $0.00070352。過去 24 小時內，BUMPER 的交易價格在 $ 0.00063504 至 $ 0.0007185 之間波動，市場活躍度顯著。BUMPER 的歷史最高價為 $ 0.00667841，歷史最低價為 $ 0.00055842。

從短期表現來看，BUMPER 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.30%，過去 24 小時內變動為 +9.18%，過去 7 天內累計變動為 +8.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bella Bumper（BUMPER）市場資訊

市值 $ 344.17K$ 344.17K $ 344.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 344.17K$ 344.17K $ 344.17K 流通量 499.68M 499.68M 499.68M 總供應量 499,683,180.869319 499,683,180.869319 499,683,180.869319

Bella Bumper 的目前市值為 $ 344.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUMPER 的流通量為 499.68M，總供應量是 499683180.869319，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 344.17K。