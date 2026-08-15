BELIEF 今日價格

BELIEF (BELIEF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.30%。目前 BELIEF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BELIEF。

BELIEF 目前市值在 $ 19,661.23 排名第 #-，流通供應量為 936.69M BELIEF。過去 24 小時內，BELIEF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02258762，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BELIEF 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +0.16%。過去一天，總交易量達到 --。

BELIEF（BELIEF）市場資訊

市值 $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K 流通量 936.69M 936.69M 936.69M 總供應量 936,685,076.9312747 936,685,076.9312747 936,685,076.9312747

BELIEF 的目前市值為 $ 19.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BELIEF 的流通量為 936.69M，總供應量是 936685076.9312747，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.66K。