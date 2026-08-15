Belgian Malinois 今日價格

Belgian Malinois (BELG) 今日實時價格為 $ 0.073048，過去 24 小時內變化了 1.73%。目前 BELG 兌 USD 的匯率為 $ 0.073048 每 BELG。

Belgian Malinois 目前市值在 $ 66,924 排名第 #-，流通供應量為 918.49K BELG。過去 24 小時內，BELG 的交易價格在 $ 0.069659（低點）和 $ 0.072835（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.62，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BELG 在過去一小時內波動了 +2.39%，過去7 天內波動了 +9.67%。過去一天，總交易量達到 $ 428.16。

Belgian Malinois（BELG）市場資訊

市值 $ 66.92K$ 66.92K $ 66.92K 成交量（24H） $ 428.16$ 428.16 $ 428.16 完全稀釋市值 $ 67.95K$ 67.95K $ 67.95K 流通量 918.49K 918.49K 918.49K 總供應量 916,159.8702116664 916,159.8702116664 916,159.8702116664

Belgian Malinois 的目前市值為 $ 66.92K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 428.16。BELG 的流通量為 918.49K，總供應量是 916159.8702116664，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 67.95K。