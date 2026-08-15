Bejibun 今日價格

Bejibun (BJBN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 23.16%。目前 BJBN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BJBN。

Bejibun 目前市值在 $ 11,012.68 排名第 #-，流通供應量為 999.07M BJBN。過去 24 小時內，BJBN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BJBN 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -34.15%。過去一天，總交易量達到 --。

Bejibun（BJBN）市場資訊

市值 $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K 流通量 999.07M 999.07M 999.07M 總供應量 999,067,191.56417 999,067,191.56417 999,067,191.56417

Bejibun 的目前市值為 $ 11.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BJBN 的流通量為 999.07M，總供應量是 999067191.56417，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.01K。