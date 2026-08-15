BeFi Labs 今日價格

BeFi Labs (BEFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.80%。目前 BEFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BEFI。

BeFi Labs 目前市值在 $ 54,077 排名第 #-，流通供應量為 0.00 BEFI。過去 24 小時內，BEFI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.517735，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BEFI 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +13.96%。過去一天，總交易量達到 $ 1.19K。

BeFi Labs（BEFI）市場資訊

市值 $ 54.08K$ 54.08K $ 54.08K 成交量（24H） $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K 完全稀釋市值 $ 75.81K$ 75.81K $ 75.81K 流通量 0.00 0.00 0.00 總供應量 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

BeFi Labs 的目前市值為 $ 54.08K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.19K。BEFI 的流通量為 0.00，總供應量是 210000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 75.81K。