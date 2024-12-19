BeethovenX sFTMX 圖標

BeethovenX sFTMX 價格 (SFTMX)

USD

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 實時價格圖表

$1.33
$1.33$1.33
-11.50%(1D)

今天 BeethovenX sFTMX (SFTMX) 的價格

今天 BeethovenX sFTMX (SFTMX) 的實時價格爲 1.33 USD。目前其市值爲 $ 26.45M USD。SFTMX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BeethovenX sFTMX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.90M USD
- BeethovenX sFTMX 當天價格變化爲 -11.59%
- 其循環供應量爲 19.82M USD

在獲取 MEXC 上從 SFTMX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SFTMX 價格信息的首選平臺。

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 價格表現 USD

今天內，BeethovenX sFTMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.174814042618366
在過去30天內，BeethovenX sFTMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8791427680
在過去60天內，BeethovenX sFTMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8130589250
在過去90天內，BeethovenX sFTMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5869571051487957

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.174814042618366-11.59%
30天$ +0.8791427680+66.10%
60天$ +0.8130589250+61.13%
90天$ +0.5869571051487957+78.99%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 價格分析

BeethovenX sFTMX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

+1.52%

-11.59%

-9.90%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 26.45M
$ 26.45M$ 26.45M

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

19.82M
19.82M 19.82M

什麼是BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

BeethovenX sFTMX (SFTMX) 資源

官網

大家還在問：關於 BeethovenX sFTMX (SFTMX) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SFTMX 兌換爲當地貨幣

1 SFTMX 兌換 AUD
A$2.128
1 SFTMX 兌換 GBP
1.0507
1 SFTMX 兌換 EUR
1.2768
1 SFTMX 兌換 USD
$1.33
1 SFTMX 兌換 MYR
RM5.985
1 SFTMX 兌換 TRY
46.6431
1 SFTMX 兌換 JPY
¥208.6903
1 SFTMX 兌換 RUB
137.8279
1 SFTMX 兌換 INR
113.183
1 SFTMX 兌換 IDR
Rp21,803.2752
1 SFTMX 兌換 PHP
78.5365
1 SFTMX 兌換 EGP
￡E.67.697
1 SFTMX 兌換 BRL
R$8.3923
1 SFTMX 兌換 CAD
C$1.9019
1 SFTMX 兌換 BDT
158.935
1 SFTMX 兌換 NGN
2,068.416
1 SFTMX 兌換 UAH
55.8201
1 SFTMX 兌換 VES
Bs66.5
1 SFTMX 兌換 PKR
Rs370.0592
1 SFTMX 兌換 KZT
695.2309
1 SFTMX 兌換 THB
฿45.8983
1 SFTMX 兌換 TWD
NT$43.3846
1 SFTMX 兌換 CHF
Fr1.1837
1 SFTMX 兌換 HKD
HK$10.3341
1 SFTMX 兌換 MAD
.د.م13.2734