Beercoin 2（BEER2）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.22% 漲跌幅（1D） -0.33% 漲跌幅（7D） +3.57% 漲跌幅（7D） +3.57%

Beercoin 2（BEER2）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BEER2 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BEER2 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BEER2 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.22%，過去 24 小時內變動為 -0.33%，過去 7 天內累計變動為 +3.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Beercoin 2（BEER2）市場資訊

市值 $ 122.41K$ 122.41K $ 122.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 163.43K$ 163.43K $ 163.43K 流通量 395.56B 395.56B 395.56B 總供應量 528,115,431,670.6256 528,115,431,670.6256 528,115,431,670.6256

Beercoin 2 的目前市值為 $ 122.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEER2 的流通量為 395.56B，總供應量是 528115431670.6256，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 163.43K。