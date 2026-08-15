Beercoin 今日價格

Beercoin (BEER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 BEER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BEER。

Beercoin 目前市值在 $ 536,195 排名第 #-，流通供應量為 888.89B BEER。過去 24 小時內，BEER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BEER 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +1.88%。過去一天，總交易量達到 --。

Beercoin（BEER）市場資訊

市值 $ 536.20K$ 536.20K $ 536.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 536.20K$ 536.20K $ 536.20K 流通量 888.89B 888.89B 888.89B 總供應量 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04

Beercoin 的目前市值為 $ 536.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEER 的流通量為 888.89B，總供應量是 888888618086.04，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 536.20K。