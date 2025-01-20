Beefy Escrowed FTM 價格 (BEFTM)

USD

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) 實時價格圖表

$0.611357
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-9.90%(1D)

今天 Beefy Escrowed FTM (BEFTM) 的價格

今天 Beefy Escrowed FTM (BEFTM) 的實時價格爲 0.611357 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BEFTM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Beefy Escrowed FTM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.86K USD
- Beefy Escrowed FTM 當天價格變化爲 -9.94%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Beefy Escrowed FTM (BEFTM) 價格表現 USD

今天內，Beefy Escrowed FTM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0675331622503243
在過去30天內，Beefy Escrowed FTM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2273746115
在過去60天內，Beefy Escrowed FTM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0462251307
在過去90天內，Beefy Escrowed FTM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1358456740319475

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0675331622503243-9.94%
30天$ -0.2273746115-37.19%
60天$ -0.0462251307-7.56%
90天$ -0.1358456740319475-18.18%

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) 價格分析

Beefy Escrowed FTM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.592056
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$ 0.684065
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$ 1.62
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-2.28%

-9.94%

-12.90%

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.86K
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什麼是Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

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Beefy Escrowed FTM (BEFTM) 資源

官網

大家還在問：關於 Beefy Escrowed FTM (BEFTM) 的其他問題

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BEFTM 兌換爲當地貨幣

1 BEFTM 兌換 AUD
A$0.98428477
1 BEFTM 兌換 GBP
0.50131274
1 BEFTM 兌換 EUR
0.59301629
1 BEFTM 兌換 USD
$0.611357
1 BEFTM 兌換 MYR
RM2.7511065
1 BEFTM 兌換 TRY
21.73374135
1 BEFTM 兌換 JPY
¥95.52453125
1 BEFTM 兌換 RUB
62.63963822
1 BEFTM 兌換 INR
52.93128906
1 BEFTM 兌換 IDR
Rp10,022.24429808
1 BEFTM 兌換 PHP
35.79495235
1 BEFTM 兌換 EGP
￡E.30.70234854
1 BEFTM 兌換 BRL
R$3.7292777
1 BEFTM 兌換 CAD
C$0.88035408
1 BEFTM 兌換 BDT
74.2798755
1 BEFTM 兌換 NGN
952.26800391
1 BEFTM 兌換 UAH
25.74424327
1 BEFTM 兌換 VES
Bs33.013278
1 BEFTM 兌換 PKR
Rs170.43410446
1 BEFTM 兌換 KZT
324.49606846
1 BEFTM 兌換 THB
฿21.11015721
1 BEFTM 兌換 TWD
NT$20.10753173
1 BEFTM 兌換 CHF
Fr0.55633487
1 BEFTM 兌換 HKD
HK$4.75635746
1 BEFTM 兌換 MAD
.د.م6.13802428