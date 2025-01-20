BEE Launchpad 圖標

BEE Launchpad 價格 (BEES)

USD

BEE Launchpad (BEES) 實時價格圖表

$0.00257235
$0.00257235$0.00257235
-1.80%(1D)

今天 BEE Launchpad (BEES) 的價格

今天 BEE Launchpad (BEES) 的實時價格爲 0.00257235 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BEES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BEE Launchpad 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.50K USD
- BEE Launchpad 當天價格變化爲 -1.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BEE Launchpad (BEES) 價格表現 USD

今天內，BEE Launchpad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BEE Launchpad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003096183
在過去60天內，BEE Launchpad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000211040
在過去90天內，BEE Launchpad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000339303826502418

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.88%
30天$ -0.0003096183-12.03%
60天$ -0.0000211040-0.82%
90天$ -0.000339303826502418-11.65%

BEE Launchpad (BEES) 價格分析

BEE Launchpad 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00146719
$ 0.00146719$ 0.00146719

$ 0.00264434
$ 0.00264434$ 0.00264434

$ 0.057165
$ 0.057165$ 0.057165

-0.47%

-1.88%

-4.95%

BEE Launchpad (BEES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 3.50K
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什麼是BEE Launchpad (BEES)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

BEE Launchpad (BEES) 資源

官網

大家還在問：關於 BEE Launchpad (BEES) 的其他問題

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BEES 兌換爲當地貨幣

1 BEES 兌換 AUD
A$0.0041414835
1 BEES 兌換 GBP
0.002109327
1 BEES 兌換 EUR
0.0024951795
1 BEES 兌換 USD
$0.00257235
1 BEES 兌換 MYR
RM0.011575575
1 BEES 兌換 TRY
0.0914470425
1 BEES 兌換 JPY
¥0.4019296875
1 BEES 兌換 RUB
0.263562981
1 BEES 兌換 INR
0.222714063
1 BEES 兌換 IDR
Rp42.169665384
1 BEES 兌換 PHP
0.1506110925
1 BEES 兌換 EGP
￡E.0.129183417
1 BEES 兌換 BRL
R$0.015691335
1 BEES 兌換 CAD
C$0.003704184
1 BEES 兌換 BDT
0.312540525
1 BEES 兌換 NGN
4.0067695305
1 BEES 兌換 UAH
0.1083216585
1 BEES 兌換 VES
Bs0.1389069
1 BEES 兌換 PKR
Rs0.717119733
1 BEES 兌換 KZT
1.365351933
1 BEES 兌換 THB
฿0.0888232455
1 BEES 兌換 TWD
NT$0.0846045915
1 BEES 兌換 CHF
Fr0.0023408385
1 BEES 兌換 HKD
HK$0.020012883
1 BEES 兌換 MAD
.د.م0.025826394