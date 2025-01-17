Bedrock BTC 價格 (BRBTC)
今天 Bedrock BTC (BRBTC) 的實時價格爲 92,678 USD。目前其市值爲 $ 16.88M USD。BRBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bedrock BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.72 USD
- Bedrock BTC 當天價格變化爲 +0.06%
- 其循環供應量爲 182.17 USD
在獲取 MEXC 上從 BRBTC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 BRBTC 價格信息的首選平臺。
今天內，Bedrock BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +51.29。
在過去30天內，Bedrock BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Bedrock BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Bedrock BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +51.29
|+0.06%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Bedrock BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.31%
+0.06%
+2.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 BRBTC 兌換 AUD
A$148,284.8
|1 BRBTC 兌換 GBP
￡75,069.18
|1 BRBTC 兌換 EUR
€89,897.66
|1 BRBTC 兌換 USD
$92,678
|1 BRBTC 兌換 MYR
RM417,051
|1 BRBTC 兌換 TRY
₺3,283,581.54
|1 BRBTC 兌換 JPY
¥14,378,991.7
|1 BRBTC 兌換 RUB
₽9,533,785.86
|1 BRBTC 兌換 INR
₹8,024,988.02
|1 BRBTC 兌換 IDR
Rp1,519,311,232.32
|1 BRBTC 兌換 PHP
₱5,428,150.46
|1 BRBTC 兌換 EGP
￡E.4,670,971.2
|1 BRBTC 兌換 BRL
R$558,848.34
|1 BRBTC 兌換 CAD
C$132,529.54
|1 BRBTC 兌換 BDT
৳11,267,791.24
|1 BRBTC 兌換 NGN
₦144,358,033.14
|1 BRBTC 兌換 UAH
₴3,909,158.04
|1 BRBTC 兌換 VES
Bs5,004,612
|1 BRBTC 兌換 PKR
Rs25,858,088.78
|1 BRBTC 兌換 KZT
₸49,165,679
|1 BRBTC 兌換 THB
฿3,201,098.12
|1 BRBTC 兌換 TWD
NT$3,050,032.98
|1 BRBTC 兌換 CHF
Fr84,336.98
|1 BRBTC 兌換 HKD
HK$721,034.84
|1 BRBTC 兌換 MAD
.د.م931,413.9