Beavers by CEDEN（BEAVER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.69% 漲跌幅（1D） +1.00% 漲跌幅（7D） +15.59% 漲跌幅（7D） +15.59%

Beavers by CEDEN（BEAVER）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BEAVER 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BEAVER 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BEAVER 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.69%，過去 24 小時內變動為 +1.00%，過去 7 天內累計變動為 +15.59%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Beavers by CEDEN（BEAVER）市場資訊

市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 流通量 6.72B 6.72B 6.72B 總供應量 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

