Beaver Coin（BEAVER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.47% 漲跌幅（1D） -5.46% 漲跌幅（7D） -34.51% 漲跌幅（7D） -34.51%

Beaver Coin（BEAVER）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BEAVER 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BEAVER 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BEAVER 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.47%，過去 24 小時內變動為 -5.46%，過去 7 天內累計變動為 -34.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Beaver Coin（BEAVER）市場資訊

市值 $ 27.35K$ 27.35K $ 27.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.95K$ 27.95K $ 27.95K 流通量 694.48M 694.48M 694.48M 總供應量 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

Beaver Coin 的目前市值為 $ 27.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEAVER 的流通量為 694.48M，總供應量是 709650731.2191441，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.95K。