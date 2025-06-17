Beat Matchmaker 圖標

Beat Matchmaker 價格 (BEAT)

USD

Beat Matchmaker (BEAT) 實時價格圖表

$0.00115408
$0.00115408$0.00115408
-5.80%(1D)

今天 Beat Matchmaker (BEAT) 的價格

今天 Beat Matchmaker (BEAT) 的實時價格爲 0.00115408 USD。目前其市值爲 $ 115.41K USD。BEAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Beat Matchmaker 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Beat Matchmaker 當天價格變化爲 -5.86%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

在獲取 MEXC 上從 BEAT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 BEAT 價格信息的首選平台。

Beat Matchmaker (BEAT) 價格表現 USD

今天內，Beat Matchmaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Beat Matchmaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Beat Matchmaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Beat Matchmaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-5.86%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Beat Matchmaker (BEAT) 價格分析

Beat Matchmaker 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00114468
$ 0.00114468$ 0.00114468

$ 0.00123005
$ 0.00123005$ 0.00123005

$ 0.00132947
$ 0.00132947$ 0.00132947

+0.48%

-5.86%

--

Beat Matchmaker (BEAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 115.41K
$ 115.41K$ 115.41K

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是Beat Matchmaker (BEAT)

$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Beat Matchmaker (BEAT) 資源

白皮書
官網

Beat Matchmaker（BEAT）代幣經濟

了解 Beat Matchmaker（BEAT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BEAT 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Beat Matchmaker (BEAT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BEAT 兌換爲當地貨幣

1 BEAT 兌換 VND
30.3696152
1 BEAT 兌換 AUD
A$0.0017657424
1 BEAT 兌換 GBP
0.0008424784
1 BEAT 兌換 EUR
0.0009925088
1 BEAT 兌換 USD
$0.00115408
1 BEAT 兌換 MYR
RM0.0048932992
1 BEAT 兌換 TRY
0.0454476704
1 BEAT 兌換 JPY
¥0.1672723552
1 BEAT 兌換 RUB
0.090826096
1 BEAT 兌換 INR
0.0996086448
1 BEAT 兌換 IDR
Rp18.9193412352
1 BEAT 兌換 KRW
1.5809280288
1 BEAT 兌換 PHP
0.065609448
1 BEAT 兌換 EGP
￡E.0.0578424896
1 BEAT 兌換 BRL
R$0.0063128176
1 BEAT 兌換 CAD
C$0.001558008
1 BEAT 兌換 BDT
0.1410747392
1 BEAT 兌換 NGN
1.7837345072
1 BEAT 兌換 UAH
0.0479289424
1 BEAT 兌換 VES
Bs0.11771616
1 BEAT 兌換 PKR
Rs0.326835456
1 BEAT 兌換 KZT
0.591523704
1 BEAT 兌換 THB
฿0.0375537632
1 BEAT 兌換 TWD
NT$0.0341261456
1 BEAT 兌換 AED
د.إ0.0042354736
1 BEAT 兌換 CHF
Fr0.0009348048
1 BEAT 兌換 HKD
HK$0.0090479872
1 BEAT 兌換 MAD
.د.م0.010502128
1 BEAT 兌換 MXN
$0.0218467344