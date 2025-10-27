BEAST SELLER（BEAST）價格資訊 (USD)

BEAST SELLER（BEAST）目前實時價格為 $0.00886739。過去 24 小時內，BEAST 的交易價格在 $ 0.0087011 至 $ 0.00932871 之間波動，市場活躍度顯著。BEAST 的歷史最高價為 $ 0.101404，歷史最低價為 $ 0.00357844。

從短期表現來看，BEAST 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.20%，過去 24 小時內變動為 -4.74%，過去 7 天內累計變動為 -23.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BEAST SELLER（BEAST）市場資訊

市值 $ 615.66K$ 615.66K $ 615.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 615.66K$ 615.66K $ 615.66K 流通量 69.42M 69.42M 69.42M 總供應量 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

BEAST SELLER 的目前市值為 $ 615.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEAST 的流通量為 69.42M，總供應量是 69420000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 615.66K。