BEARY（BEARY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00268921$ 0.00268921 $ 0.00268921 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.64% 漲跌幅（1D） -16.68% 漲跌幅（7D） -36.26% 漲跌幅（7D） -36.26%

BEARY（BEARY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BEARY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BEARY 的歷史最高價為 $ 0.00268921，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BEARY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.64%，過去 24 小時內變動為 -16.68%，過去 7 天內累計變動為 -36.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BEARY（BEARY）市場資訊

市值 $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K 流通量 989.71M 989.71M 989.71M 總供應量 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

BEARY 的目前市值為 $ 15.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEARY 的流通量為 989.71M，總供應量是 989710456.9532083，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.08K。