Bearn BERA（YBERA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 最低價 $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Bearn BERA（YBERA）目前實時價格為 $2.94。過去 24 小時內，YBERA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。YBERA 的歷史最高價為 $ 2.98，歷史最低價為 $ 2.25。

從短期表現來看，YBERA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bearn BERA（YBERA）市場資訊

市值 $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K 流通量 4.84K 4.84K 4.84K 總供應量 4,836.816058214243 4,836.816058214243 4,836.816058214243

Bearn BERA 的目前市值為 $ 17.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YBERA 的流通量為 4.84K，總供應量是 4836.816058214243，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.22K。