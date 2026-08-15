Bearly Legal 今日價格

Bearly Legal (BEAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 26.04%。目前 BEAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BEAR。

Bearly Legal 目前市值在 $ 84,113 排名第 #-，流通供應量為 100.00M BEAR。過去 24 小時內，BEAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.0011793（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03083068，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BEAR 在過去一小時內波動了 +0.91%，過去7 天內波動了 -4.75%。過去一天，總交易量達到 $ 7.41K。

Bearly Legal（BEAR）市場資訊

市值 $ 84.11K$ 84.11K $ 84.11K 成交量（24H） $ 7.41K$ 7.41K $ 7.41K 完全稀釋市值 $ 84.11K$ 84.11K $ 84.11K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Bearly Legal 的目前市值為 $ 84.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.41K。BEAR 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 84.11K。