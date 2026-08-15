BearifiedCo 今日價格

BearifiedCo (BEARCO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.64%。目前 BEARCO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BEARCO。

BearifiedCo 目前市值在 $ 10,409.41 排名第 #-，流通供應量為 999.86M BEARCO。過去 24 小時內，BEARCO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BEARCO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.79%。過去一天，總交易量達到 --。

BearifiedCo（BEARCO）市場資訊

市值 $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,858,597.040789 999,858,597.040789 999,858,597.040789

BearifiedCo 的目前市值為 $ 10.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEARCO 的流通量為 999.86M，總供應量是 999858597.040789，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.41K。