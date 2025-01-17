Bear Bull 圖標

Bear Bull 價格 (BRB)

USD

Bear Bull (BRB) 實時價格圖表

$0.01230105
$0.01230105$0.01230105
+1.30%(1D)

今天 Bear Bull (BRB) 的價格

今天 Bear Bull (BRB) 的實時價格爲 0.01230105 USD。目前其市值爲 $ 1.23M USD。BRB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bear Bull 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 25.04K USD
- Bear Bull 當天價格變化爲 +1.35%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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Bear Bull (BRB) 價格表現 USD

今天內，Bear Bull 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00016362
在過去30天內，Bear Bull 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Bear Bull 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Bear Bull 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00016362+1.35%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Bear Bull (BRB) 價格分析

Bear Bull 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01212433
$ 0.01212433$ 0.01212433

$ 0.01234242
$ 0.01234242$ 0.01234242

$ 0.01363457
$ 0.01363457$ 0.01363457

+0.36%

+1.35%

-6.74%

Bear Bull (BRB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

$ 25.04K
$ 25.04K$ 25.04K

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是Bear Bull (BRB)

BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.

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Bear Bull (BRB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bear Bull (BRB) 的其他問題

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BRB 兌換爲當地貨幣

1 BRB 兌換 AUD
A$0.01968168
1 BRB 兌換 GBP
0.0099638505
1 BRB 兌換 EUR
0.0119320185
1 BRB 兌換 USD
$0.01230105
1 BRB 兌換 MYR
RM0.055354725
1 BRB 兌換 TRY
0.4358262015
1 BRB 兌換 JPY
¥1.9085079075
1 BRB 兌換 RUB
1.2654090135
1 BRB 兌換 INR
1.0651479195
1 BRB 兌換 IDR
Rp201.656525112
1 BRB 兌換 PHP
0.7204724985
1 BRB 兌換 EGP
￡E.0.61997292
1 BRB 兌換 BRL
R$0.0741753315
1 BRB 兌換 CAD
C$0.0175905015
1 BRB 兌換 BDT
1.495561659
1 BRB 兌換 NGN
19.1604845115
1 BRB 兌換 UAH
0.518858289
1 BRB 兌換 VES
Bs0.6642567
1 BRB 兌換 PKR
Rs3.4321159605
1 BRB 兌換 KZT
6.525707025
1 BRB 兌換 THB
฿0.424878267
1 BRB 兌換 TWD
NT$0.4048275555
1 BRB 兌換 CHF
Fr0.0111939555
1 BRB 兌換 HKD
HK$0.095702169
1 BRB 兌換 MAD
.د.م0.1236255525