Bean Coin（BEAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00069024 24H最高價 $ 0.00072226 歷史最高 $ 0.00223583 最低價 $ 0.00037985 漲跌幅（1H） -0.72% 漲跌幅（1D） -1.50% 漲跌幅（7D） -13.19%

Bean Coin（BEAN）目前實時價格為 $0.00070242。過去 24 小時內，BEAN 的交易價格在 $ 0.00069024 至 $ 0.00072226 之間波動，市場活躍度顯著。BEAN 的歷史最高價為 $ 0.00223583，歷史最低價為 $ 0.00037985。

從短期表現來看，BEAN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.72%，過去 24 小時內變動為 -1.50%，過去 7 天內累計變動為 -13.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bean Coin（BEAN）市場資訊

市值 $ 632.09K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 632.09K 流通量 898.53M 總供應量 898,525,811.8161958

Bean Coin 的目前市值為 $ 632.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEAN 的流通量為 898.53M，總供應量是 898525811.8161958，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 632.09K。