BDC COIN（BDC DANA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 最低價 $ 0.00000621$ 0.00000621 $ 0.00000621 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +6.61% 漲跌幅（7D） +6.61%

BDC COIN（BDC DANA）目前實時價格為 $0.00000705。過去 24 小時內，BDC DANA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BDC DANA 的歷史最高價為 $ 0.01070641，歷史最低價為 $ 0.00000621。

從短期表現來看，BDC DANA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 +6.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BDC COIN（BDC DANA）市場資訊

市值 $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 總供應量 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

BDC COIN 的目前市值為 $ 7.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BDC DANA 的流通量為 999.78M，總供應量是 999779145.088568，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.05K。