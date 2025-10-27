BCGame Coin（BC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00938461 $ 0.00938461 $ 0.00938461 24H最低價 $ 0.00972358 $ 0.00972358 $ 0.00972358 24H最高價 24H最低價 $ 0.00938461$ 0.00938461 $ 0.00938461 24H最高價 $ 0.00972358$ 0.00972358 $ 0.00972358 歷史最高 $ 0.01100698$ 0.01100698 $ 0.01100698 最低價 $ 0.00291432$ 0.00291432 $ 0.00291432 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） -2.31% 漲跌幅（7D） +0.30% 漲跌幅（7D） +0.30%

BCGame Coin（BC）目前實時價格為 $0.00945277。過去 24 小時內，BC 的交易價格在 $ 0.00938461 至 $ 0.00972358 之間波動，市場活躍度顯著。BC 的歷史最高價為 $ 0.01100698，歷史最低價為 $ 0.00291432。

從短期表現來看，BC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 -2.31%，過去 7 天內累計變動為 +0.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BCGame Coin（BC）市場資訊

市值 $ 93.86M$ 93.86M $ 93.86M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 93.86M$ 93.86M $ 93.86M 流通量 9.99B 9.99B 9.99B 總供應量 9,989,726,121.124605 9,989,726,121.124605 9,989,726,121.124605

BCGame Coin 的目前市值為 $ 93.86M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BC 的流通量為 9.99B，總供應量是 9989726121.124605，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 93.86M。