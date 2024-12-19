Bazaars 價格 (BZR)
今天 Bazaars (BZR) 的實時價格爲 21.08 USD。目前其市值爲 $ 241.67M USD。BZR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bazaars 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.01M USD
- Bazaars 當天價格變化爲 -4.33%
- 其循環供應量爲 11.47M USD
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今天內，Bazaars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.95587001330813。
在過去30天內，Bazaars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +46.6393798440。
在過去60天內，Bazaars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +48.8322732200。
在過去90天內，Bazaars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.114080078040043。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.95587001330813
|-4.33%
|30天
|$ +46.6393798440
|+221.25%
|60天
|$ +48.8322732200
|+231.65%
|90天
|$ +14.114080078040043
|+202.62%
Bazaars 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.70%
-4.33%
-17.40%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bazaars is a decentralized peer-to-peer (P2P) marketplace. Users can exchange physical and digital assets with each other. Bazaars app is available for download on iOS and android. The app is a peer-to-peer marketplace that allows items, vehicles and properties to be exchanged for various crypto currencies.
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|1 BZR 兌換 AUD
A$33.728
|1 BZR 兌換 GBP
￡16.6532
|1 BZR 兌換 EUR
€20.2368
|1 BZR 兌換 USD
$21.08
|1 BZR 兌換 MYR
RM94.86
|1 BZR 兌換 TRY
₺739.2756
|1 BZR 兌換 JPY
¥3,307.6628
|1 BZR 兌換 RUB
₽2,184.5204
|1 BZR 兌換 INR
₹1,793.6972
|1 BZR 兌換 IDR
Rp345,573.7152
|1 BZR 兌換 PHP
₱1,244.1416
|1 BZR 兌換 EGP
￡E.1,072.972
|1 BZR 兌換 BRL
R$133.0148
|1 BZR 兌換 CAD
C$30.1444
|1 BZR 兌換 BDT
৳2,519.06
|1 BZR 兌換 NGN
₦32,783.616
|1 BZR 兌換 UAH
₴884.7276
|1 BZR 兌換 VES
Bs1,054
|1 BZR 兌換 PKR
Rs5,865.2992
|1 BZR 兌換 KZT
₸11,019.1484
|1 BZR 兌換 THB
฿727.4708
|1 BZR 兌換 TWD
NT$687.6296
|1 BZR 兌換 CHF
Fr18.7612
|1 BZR 兌換 HKD
HK$163.7916
|1 BZR 兌換 MAD
.د.م210.3784