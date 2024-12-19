Bazaars 圖標

Bazaars 價格 (BZR)

USD

Bazaars (BZR) 實時價格圖表

$21.09
$21.09$21.09
-4.30%(1D)

今天 Bazaars (BZR) 的價格

今天 Bazaars (BZR) 的實時價格爲 21.08 USD。目前其市值爲 $ 241.67M USD。BZR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bazaars 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.01M USD
- Bazaars 當天價格變化爲 -4.33%
- 其循環供應量爲 11.47M USD

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Bazaars (BZR) 價格表現 USD

今天內，Bazaars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.95587001330813
在過去30天內，Bazaars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +46.6393798440
在過去60天內，Bazaars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +48.8322732200
在過去90天內，Bazaars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.114080078040043

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.95587001330813-4.33%
30天$ +46.6393798440+221.25%
60天$ +48.8322732200+231.65%
90天$ +14.114080078040043+202.62%

Bazaars (BZR) 價格分析

Bazaars 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 20.34
$ 20.34$ 20.34

$ 22.19
$ 22.19$ 22.19

$ 25.93
$ 25.93$ 25.93

+0.70%

-4.33%

-17.40%

Bazaars (BZR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 241.67M
$ 241.67M$ 241.67M

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

11.47M
11.47M 11.47M

什麼是Bazaars (BZR)

Bazaars is a decentralized peer-to-peer (P2P) marketplace. Users can exchange physical and digital assets with each other. Bazaars app is available for download on iOS and android. The app is a peer-to-peer marketplace that allows items, vehicles and properties to be exchanged for various crypto currencies.

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Bazaars (BZR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bazaars (BZR) 的其他問題

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BZR 兌換爲當地貨幣

1 BZR 兌換 AUD
A$33.728
1 BZR 兌換 GBP
16.6532
1 BZR 兌換 EUR
20.2368
1 BZR 兌換 USD
$21.08
1 BZR 兌換 MYR
RM94.86
1 BZR 兌換 TRY
739.2756
1 BZR 兌換 JPY
¥3,307.6628
1 BZR 兌換 RUB
2,184.5204
1 BZR 兌換 INR
1,793.6972
1 BZR 兌換 IDR
Rp345,573.7152
1 BZR 兌換 PHP
1,244.1416
1 BZR 兌換 EGP
￡E.1,072.972
1 BZR 兌換 BRL
R$133.0148
1 BZR 兌換 CAD
C$30.1444
1 BZR 兌換 BDT
2,519.06
1 BZR 兌換 NGN
32,783.616
1 BZR 兌換 UAH
884.7276
1 BZR 兌換 VES
Bs1,054
1 BZR 兌換 PKR
Rs5,865.2992
1 BZR 兌換 KZT
11,019.1484
1 BZR 兌換 THB
฿727.4708
1 BZR 兌換 TWD
NT$687.6296
1 BZR 兌換 CHF
Fr18.7612
1 BZR 兌換 HKD
HK$163.7916
1 BZR 兌換 MAD
.د.م210.3784