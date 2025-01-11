BattleFly 圖標

BattleFly 價格 (GFLY)

USD

BattleFly (GFLY) 實時價格圖表

$0.0275424
$0.0275424$0.0275424
+0.80%(1D)

今天 BattleFly (GFLY) 的價格

今天 BattleFly (GFLY) 的實時價格爲 0.0275424 USD。目前其市值爲 $ 132.00K USD。GFLY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BattleFly 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 210.68 USD
- BattleFly 當天價格變化爲 +0.84%
- 其循環供應量爲 4.78M USD

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BattleFly (GFLY) 價格表現 USD

今天內，BattleFly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00022867
在過去30天內，BattleFly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0120560548
在過去60天內，BattleFly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0154198990
在過去90天內，BattleFly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0522207690845962

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00022867+0.84%
30天$ -0.0120560548-43.77%
60天$ -0.0154198990-55.98%
90天$ -0.0522207690845962-65.46%

BattleFly (GFLY) 價格分析

BattleFly 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02678149
$ 0.02678149$ 0.02678149

$ 0.02818466
$ 0.02818466$ 0.02818466

$ 9.24
$ 9.24$ 9.24

-0.59%

+0.84%

+69.33%

BattleFly (GFLY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 132.00K
$ 132.00K$ 132.00K

$ 210.68
$ 210.68$ 210.68

4.78M
4.78M 4.78M

什麼是BattleFly (GFLY)

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BattleFly (GFLY) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BattleFly (GFLY) 的其他問題

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GFLY 兌換爲當地貨幣

1 GFLY 兌換 AUD
A$0.044618688
1 GFLY 兌換 GBP
0.022309344
1 GFLY 兌換 EUR
0.026716128
1 GFLY 兌換 USD
$0.0275424
1 GFLY 兌換 MYR
RM0.123665376
1 GFLY 兌換 TRY
0.975551808
1 GFLY 兌換 JPY
¥4.342610208
1 GFLY 兌換 RUB
2.799134112
1 GFLY 兌換 INR
2.373879456
1 GFLY 兌換 IDR
Rp451.514681856
1 GFLY 兌換 PHP
1.6250016
1 GFLY 兌換 EGP
￡E.1.391717472
1 GFLY 兌換 BRL
R$0.168559488
1 GFLY 兌換 CAD
C$0.039661056
1 GFLY 兌換 BDT
3.359621952
1 GFLY 兌換 NGN
42.701186112
1 GFLY 兌換 UAH
1.164492672
1 GFLY 兌換 VES
Bs1.4597472
1 GFLY 兌換 PKR
Rs7.669732128
1 GFLY 兌換 KZT
14.53412448
1 GFLY 兌換 THB
฿0.955170432
1 GFLY 兌換 TWD
NT$0.911928864
1 GFLY 兌換 CHF
Fr0.025063584
1 GFLY 兌換 HKD
HK$0.214279872
1 GFLY 兌換 MAD
.د.م0.276525696