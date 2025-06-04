BasisOS by Virtuals 圖標

BasisOS by Virtuals 價格 (BIOS)

USD

BasisOS by Virtuals (BIOS) 實時價格圖表

$0.03320554
$0.03320554$0.03320554
-0.10%(1D)

今天 BasisOS by Virtuals (BIOS) 的價格

今天 BasisOS by Virtuals (BIOS) 的實時價格爲 0.03320554 USD。目前其市值爲 $ 17.93M USD。BIOS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BasisOS by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BasisOS by Virtuals 當天價格變化爲 -0.14%
- 其循環供應量爲 540.00M USD

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BasisOS by Virtuals (BIOS) 價格表現 USD

今天內，BasisOS by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BasisOS by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，BasisOS by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，BasisOS by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.14%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BasisOS by Virtuals (BIOS) 價格分析

BasisOS by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03033853
$ 0.03033853$ 0.03033853

$ 0.0368057
$ 0.0368057$ 0.0368057

$ 0.03708567
$ 0.03708567$ 0.03708567

+1.05%

-0.14%

+16.68%

BasisOS by Virtuals (BIOS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 17.93M
$ 17.93M$ 17.93M

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540.00M
540.00M 540.00M

什麼是BasisOS by Virtuals (BIOS)

Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.

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BasisOS by Virtuals (BIOS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BasisOS by Virtuals (BIOS) 的其他問題

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BIOS 兌換爲當地貨幣

1 BIOS 兌換 VND
873.8037851
1 BIOS 兌換 AUD
A$0.0511365316
1 BIOS 兌換 GBP
0.0242400442
1 BIOS 兌換 EUR
0.0288888198
1 BIOS 兌換 USD
$0.03320554
1 BIOS 兌換 MYR
RM0.1407914896
1 BIOS 兌換 TRY
1.2990007248
1 BIOS 兌換 JPY
¥4.7762848736
1 BIOS 兌換 RUB
2.6222414938
1 BIOS 兌換 INR
2.845714778
1 BIOS 兌換 IDR
Rp544.3530276576
1 BIOS 兌換 KRW
45.7376428514
1 BIOS 兌換 PHP
1.849548578
1 BIOS 兌換 EGP
￡E.1.6489871164
1 BIOS 兌換 BRL
R$0.1869471902
1 BIOS 兌換 CAD
C$0.0454915898
1 BIOS 兌換 BDT
4.0590452096
1 BIOS 兌換 NGN
52.5401297758
1 BIOS 兌換 UAH
1.379690187
1 BIOS 兌換 VES
Bs3.18773184
1 BIOS 兌換 PKR
Rs9.3403863466
1 BIOS 兌換 KZT
17.0108660866
1 BIOS 兌換 THB
฿1.0834967702
1 BIOS 兌換 TWD
NT$0.9961662
1 BIOS 兌換 AED
د.إ0.1218643318
1 BIOS 兌換 CHF
Fr0.0272285428
1 BIOS 兌換 HKD
HK$0.2603314336
1 BIOS 兌換 MAD
.د.م0.3051589126
1 BIOS 兌換 MXN
$0.639206645