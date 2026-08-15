Basis Cash 今日價格

Basis Cash (BAC) 今日實時價格為 $ 0.00180525，過去 24 小時內變化了 7.68%。目前 BAC 兌 USD 的匯率為 $ 0.00180525 每 BAC。

Basis Cash 目前市值在 $ 98,520 排名第 #-，流通供應量為 54.58M BAC。過去 24 小時內，BAC 的交易價格在 $ 0.00177321（低點）和 $ 0.00198585（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,010.99，而歷史最低價為 $ 0.00130316。

短期表現方面，BAC 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -15.51%。過去一天，總交易量達到 $ 1.76K。

Basis Cash（BAC）市場資訊

市值 $ 98.52K$ 98.52K $ 98.52K 成交量（24H） $ 1.76K$ 1.76K $ 1.76K 完全稀釋市值 $ 98.52K$ 98.52K $ 98.52K 流通量 54.58M 54.58M 54.58M 總供應量 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095

Basis Cash 的目前市值為 $ 98.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.76K。BAC 的流通量為 54.58M，總供應量是 54575249.82699095，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.52K。