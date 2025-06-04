Based Hotdog 價格 (BOTDOG)
今天 Based Hotdog (BOTDOG) 的實時價格爲 0.00004868 USD。目前其市值爲 $ 47.62K USD。BOTDOG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Based Hotdog 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Based Hotdog 當天價格變化爲 +4.72%
- 其循環供應量爲 978.14M USD
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今天內，Based Hotdog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Based Hotdog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000073618。
在過去60天內，Based Hotdog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Based Hotdog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+4.72%
|30天
|$ -0.0000073618
|-15.12%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Based Hotdog 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.42%
+4.72%
-1.70%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.
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|1 BOTDOG 兌換 VND
₫1.2810142
|1 BOTDOG 兌換 AUD
A$0.0000749672
|1 BOTDOG 兌換 GBP
￡0.0000355364
|1 BOTDOG 兌換 EUR
€0.0000423516
|1 BOTDOG 兌換 USD
$0.00004868
|1 BOTDOG 兌換 MYR
RM0.0002064032
|1 BOTDOG 兌換 TRY
₺0.0019043616
|1 BOTDOG 兌換 JPY
¥0.0070021312
|1 BOTDOG 兌換 RUB
₽0.0038442596
|1 BOTDOG 兌換 INR
₹0.004171876
|1 BOTDOG 兌換 IDR
Rp0.7980326592
|1 BOTDOG 兌換 KRW
₩0.0670523188
|1 BOTDOG 兌換 PHP
₱0.002711476
|1 BOTDOG 兌換 EGP
￡E.0.0024174488
|1 BOTDOG 兌換 BRL
R$0.0002740684
|1 BOTDOG 兌換 CAD
C$0.0000666916
|1 BOTDOG 兌換 BDT
৳0.0059506432
|1 BOTDOG 兌換 NGN
₦0.0770249036
|1 BOTDOG 兌換 UAH
₴0.002022654
|1 BOTDOG 兌換 VES
Bs0.00467328
|1 BOTDOG 兌換 PKR
Rs0.0136931972
|1 BOTDOG 兌換 KZT
₸0.0249382772
|1 BOTDOG 兌換 THB
฿0.0015884284
|1 BOTDOG 兌換 TWD
NT$0.0014604
|1 BOTDOG 兌換 AED
د.إ0.0001786556
|1 BOTDOG 兌換 CHF
Fr0.0000399176
|1 BOTDOG 兌換 HKD
HK$0.0003816512
|1 BOTDOG 兌換 MAD
.د.م0.0004473692
|1 BOTDOG 兌換 MXN
$0.00093709