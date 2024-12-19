Based Finance 圖標

Based Finance 價格 (BASED)

USD

Based Finance (BASED) 實時價格圖表

$0.0165363
$0.0165363$0.0165363
-24.70%(1D)

今天 Based Finance (BASED) 的價格

今天 Based Finance (BASED) 的實時價格爲 0.0165363 USD。目前其市值爲 $ 272.54K USD。BASED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Based Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.82K USD
- Based Finance 當天價格變化爲 -24.70%
- 其循環供應量爲 16.42M USD

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Based Finance (BASED) 價格表現 USD

今天內，Based Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00542484446128932
在過去30天內，Based Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0046523044
在過去60天內，Based Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038525825
在過去90天內，Based Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004310581526706256

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00542484446128932-24.70%
30天$ +0.0046523044+28.13%
60天$ -0.0038525825-23.29%
90天$ -0.004310581526706256-20.67%

Based Finance (BASED) 價格分析

Based Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01605568
$ 0.01605568$ 0.01605568

$ 0.02273065
$ 0.02273065$ 0.02273065

$ 41.16
$ 41.16$ 41.16

-0.18%

-24.70%

-24.42%

Based Finance (BASED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 272.54K
$ 272.54K$ 272.54K

$ 2.82K
$ 2.82K$ 2.82K

16.42M
16.42M 16.42M

什麼是Based Finance (BASED)

Based Finance a decentralized utility-based algorithmic token $BASED on the $FTM network pegged 1:1 with $TOMB via seigniorage. The protocol’s underlying mechanism dynamically adjusts $BASED supply, pushing its price up or down relative to the price of $TOMB. The $BASED algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the $TOMB short term and $FTM ecosystem long term. We aim to be the first fork to have multiple utilities for our native token $BASED.

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Based Finance (BASED) 資源

官網

大家還在問：關於 Based Finance (BASED) 的其他問題

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BASED 兌換爲當地貨幣

1 BASED 兌換 AUD
A$0.026292717
1 BASED 兌換 GBP
0.013063677
1 BASED 兌換 EUR
0.015874848
1 BASED 兌換 USD
$0.0165363
1 BASED 兌換 MYR
RM0.07441335
1 BASED 兌換 TRY
0.58042413
1 BASED 兌換 JPY
¥2.599175634
1 BASED 兌換 RUB
1.7032389
1 BASED 兌換 INR
1.407073767
1 BASED 兌換 IDR
Rp271.086841872
1 BASED 兌換 PHP
0.976303152
1 BASED 兌換 EGP
￡E.0.842028396
1 BASED 兌換 BRL
R$0.101698245
1 BASED 兌換 CAD
C$0.023646909
1 BASED 兌換 BDT
1.976253213
1 BASED 兌換 NGN
25.677401277
1 BASED 兌換 UAH
0.694193874
1 BASED 兌換 VES
Bs0.826815
1 BASED 兌換 PKR
Rs4.602217653
1 BASED 兌換 KZT
8.675769795
1 BASED 兌換 THB
฿0.571494528
1 BASED 兌換 TWD
NT$0.539744832
1 BASED 兌換 CHF
Fr0.014717307
1 BASED 兌換 HKD
HK$0.128487051
1 BASED 兌換 MAD
.د.م0.165859089