Based Finance 價格 (BASED)
今天 Based Finance (BASED) 的實時價格爲 0.0165363 USD。目前其市值爲 $ 272.54K USD。BASED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Based Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.82K USD
- Based Finance 當天價格變化爲 -24.70%
- 其循環供應量爲 16.42M USD
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今天內，Based Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00542484446128932。
在過去30天內，Based Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0046523044。
在過去60天內，Based Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038525825。
在過去90天內，Based Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004310581526706256。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00542484446128932
|-24.70%
|30天
|$ +0.0046523044
|+28.13%
|60天
|$ -0.0038525825
|-23.29%
|90天
|$ -0.004310581526706256
|-20.67%
Based Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.18%
-24.70%
-24.42%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Based Finance a decentralized utility-based algorithmic token $BASED on the $FTM network pegged 1:1 with $TOMB via seigniorage. The protocol’s underlying mechanism dynamically adjusts $BASED supply, pushing its price up or down relative to the price of $TOMB. The $BASED algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the $TOMB short term and $FTM ecosystem long term. We aim to be the first fork to have multiple utilities for our native token $BASED.
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|1 BASED 兌換 AUD
A$0.026292717
|1 BASED 兌換 GBP
￡0.013063677
|1 BASED 兌換 EUR
€0.015874848
|1 BASED 兌換 USD
$0.0165363
|1 BASED 兌換 MYR
RM0.07441335
|1 BASED 兌換 TRY
₺0.58042413
|1 BASED 兌換 JPY
¥2.599175634
|1 BASED 兌換 RUB
₽1.7032389
|1 BASED 兌換 INR
₹1.407073767
|1 BASED 兌換 IDR
Rp271.086841872
|1 BASED 兌換 PHP
₱0.976303152
|1 BASED 兌換 EGP
￡E.0.842028396
|1 BASED 兌換 BRL
R$0.101698245
|1 BASED 兌換 CAD
C$0.023646909
|1 BASED 兌換 BDT
৳1.976253213
|1 BASED 兌換 NGN
₦25.677401277
|1 BASED 兌換 UAH
₴0.694193874
|1 BASED 兌換 VES
Bs0.826815
|1 BASED 兌換 PKR
Rs4.602217653
|1 BASED 兌換 KZT
₸8.675769795
|1 BASED 兌換 THB
฿0.571494528
|1 BASED 兌換 TWD
NT$0.539744832
|1 BASED 兌換 CHF
Fr0.014717307
|1 BASED 兌換 HKD
HK$0.128487051
|1 BASED 兌換 MAD
.د.م0.165859089