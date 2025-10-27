Based Coin（BASED）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.41% 漲跌幅（1D） +4.19% 漲跌幅（7D） +3.80% 漲跌幅（7D） +3.80%

Based Coin（BASED）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BASED 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BASED 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BASED 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.41%，過去 24 小時內變動為 +4.19%，過去 7 天內累計變動為 +3.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Based Coin（BASED）市場資訊

市值 $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M 流通量 57.28B 57.28B 57.28B 總供應量 62,325,652,156.26195 62,325,652,156.26195 62,325,652,156.26195

Based Coin 的目前市值為 $ 1.30M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BASED 的流通量為 57.28B，總供應量是 62325652156.26195，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.41M。