Based Bario 圖標

Based Bario 價格 (BARIO)

USD

Based Bario (BARIO) 實時價格圖表

$0.00237842
$0.00237842$0.00237842
+1.70%(1D)

今天 Based Bario (BARIO) 的價格

今天 Based Bario (BARIO) 的實時價格爲 0.00237842 USD。目前其市值爲 $ 2.38M USD。BARIO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Based Bario 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 165.70K USD
- Based Bario 當天價格變化爲 +1.77%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Based Bario (BARIO) 價格表現 USD

今天內，Based Bario 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Based Bario 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014826114
在過去60天內，Based Bario 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0082156641
在過去90天內，Based Bario 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018795336207802493

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.77%
30天$ -0.0014826114-62.33%
60天$ +0.0082156641+345.43%
90天$ +0.0018795336207802493+376.75%

Based Bario (BARIO) 價格分析

Based Bario 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00231387
$ 0.00231387$ 0.00231387

$ 0.00289965
$ 0.00289965$ 0.00289965

$ 0.00713476
$ 0.00713476$ 0.00713476

-4.00%

+1.77%

-9.34%

Based Bario (BARIO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

$ 165.70K
$ 165.70K$ 165.70K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Based Bario (BARIO)

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Based Bario (BARIO) 資源

官網

大家還在問：關於 Based Bario (BARIO) 的其他問題

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BARIO 兌換爲當地貨幣

1 BARIO 兌換 AUD
A$0.0038530404
1 BARIO 兌換 GBP
0.0019265202
1 BARIO 兌換 EUR
0.0023070674
1 BARIO 兌換 USD
$0.00237842
1 BARIO 兌換 MYR
RM0.0106791058
1 BARIO 兌換 TRY
0.0842436364
1 BARIO 兌換 JPY
¥0.3750054814
1 BARIO 兌換 RUB
0.2417188246
1 BARIO 兌換 INR
0.2049960198
1 BARIO 兌換 IDR
Rp38.9904855648
1 BARIO 兌換 PHP
0.14032678
1 BARIO 兌換 EGP
￡E.0.1201815626
1 BARIO 兌換 BRL
R$0.0145559304
1 BARIO 兌換 CAD
C$0.0034249248
1 BARIO 兌換 BDT
0.2901196716
1 BARIO 兌換 NGN
3.6874547996
1 BARIO 兌換 UAH
0.1005595976
1 BARIO 兌換 VES
Bs0.12605626
1 BARIO 兌換 PKR
Rs0.6623186174
1 BARIO 兌換 KZT
1.255092234
1 BARIO 兌換 THB
฿0.0824836056
1 BARIO 兌換 TWD
NT$0.0787494862
1 BARIO 兌換 CHF
Fr0.0021643622
1 BARIO 兌換 HKD
HK$0.0185041076
1 BARIO 兌換 MAD
.د.م0.0238793368