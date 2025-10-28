Baseball Thief（KAREN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000555 $ 0.00000602 24H最低價 $ 0.00000555 24H最高價 $ 0.00000602 歷史最高 $ 0.00060156 最低價 $ 0.00000534 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -5.07% 漲跌幅（7D） +0.21%

Baseball Thief（KAREN）目前實時價格為 $0.00000559。過去 24 小時內，KAREN 的交易價格在 $ 0.00000555 至 $ 0.00000602 之間波動，市場活躍度顯著。KAREN 的歷史最高價為 $ 0.00060156，歷史最低價為 $ 0.00000534。

從短期表現來看，KAREN 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -5.07%，過去 7 天內累計變動為 +0.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baseball Thief（KAREN）市場資訊

市值 $ 5.59K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.59K 流通量 999.30M 總供應量 999,304,295.650859

Baseball Thief 的目前市值為 $ 5.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KAREN 的流通量為 999.30M，總供應量是 999304295.650859，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.59K。